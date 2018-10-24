Александр Головин отметился голевой передачей в матче Лиги чемпионов (видео)

"Монако" вышел вперед в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге".На 32-й минуте гол забил полузащитник Мусса Силла после точной передачи полузащитника сборной России Александра Головина, который разогнался по правому флангу и прокинул мяч в штрафную на ход партнеру.