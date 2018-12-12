Серхио Рамос пропустит матч с ЦСКА

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Серхио Рамос пропустит матч с ЦСКА

Капитан "Реала" Серхио Рамос пропустит матч последнего тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

Испанец не включен в заявку на встречу.

Заявка "Реала":

Вратари - Навас, Касилья, Куртуа;

Защитники - Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Одриосола, Санчес;

Полузащитники - Кроос, Модрич, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско;

Нападающие - Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус Жуниор.
Теги: Реал ЦСКА Рамос
Сегодня, 13:57
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#9  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:11)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Опять с дублем играть(

Но для лолсов это же Космус


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 15:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И Казимиро тоже пропускает, И не кому по репе стучать Фернандесу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 14:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Опять с дублем играть(
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:33)
  • 0
  •  (2)
online

ОН и первый матч пропускал. Ссыт Чалова))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 14:17)
  • +1
  •  (3)

удачи армейцам сегодня,шансов мало, но они есть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: tiki
плата за тренировку не на поле?

Что-то я не в курсе.Но лично вам желаю победы ЦСКА

Спасибо!) и вам победы над испанцами!)
а тема - тут же играли Ривер и Бока...и что б не убивать поле - Реал попросил тренироваться на основной базе их клуба


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:14)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
плата за тренировку не на поле?

Что-то я не в курсе.Но лично вам желаю победы ЦСКА


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 14:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Гинер договорился

плата за тренировку не на поле?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер договорился


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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