|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
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Никто не хотел рисковать. Но без Зинченко «Сити» не сдержал Сона
Лейтмотивом первого матча английской четвертьфинальной пары стала осторожность, граничащая с трусостью. За неё в конечном итоге «Тоттенхэм» наказал «Манчестер Сити» благодаря Льорису и Сону.
Последовательность VAR
В начале встречи «Тоттенхэм» отдал мяч сопернику и чуть не пропустил. В ворота хозяев был назначен 11-метровый, в котором, так уж случилось, никто не виноват. Вряд ли Роуз мог убрать руку, в падении накрывая удар соперника. Но, вместе с тем, площадь тела он увеличил и мяч, идущий в створ, отразил. Если арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ» на последних минутах матча с «МЮ», то и здесь стоило назначить.
Обычный вечер Уго Льориса
В последнее время у француза всё по графику: раз в месяц, в его начале, он тащит пенальти. 10 февраля француз переиграл Варди, 2 марта не дал забить Обамеянгу, ну а сегодня остановил ещё одного топ-форварда АПЛ. Агуэро пробил не идеально, но важности и крутости голкипера это не отменяет. Вполне возможно, уже в начале первого матча именно он повернул ход всего противостояния.
Всплеск «Тоттенхэма» и проблемы «Сити»
Конечно, можно пошутить, что «Тоттенхэм» заиграл в атаке после того, как Александр Шмурнов объявил о том, что собирается хвалить «шпор» только за игру в атаке, но на деле это случилось позже, а интересные наступления хозяева стали проводить сразу после пенальти.
При этом не сказать, что команде Почеттино приходилось ловить «Сити» исключительно на контратаках. Своими прессингом и компактностью «шпоры» не давали «Сити» обосноваться на своей половине. Показательный момент: минуты полторы вратарь и центральные защитники гостей держали мяч и перепасовывались, не находя варианта развития атаки. «Тоттенхэм» располагался не слишком высоко, оставляя возможность катания мяча, но перекрывая направления продвижения.
Кейн снова в ауте?
Причём роковое столкновение с Делфом произошло как раз за пределами поля, после чего лидер «шпор» на одной ноге запрыгал в направлении раздевалки. Да, с Кейном «Тоттенхэм» не забил, а без него – смог, но его потеря перед ответным матчем всё равно близка к катастрофической, если травма окажется серьёзной. Почеттино умудрялся выкручиваться без Сона, Алли и Кейна (англичане недавно надолго вылетали по травмам), но всему есть предел, особенно на таком уровне противостояния и ответственности.
Зинченко незаменим?
В сложившихся условиях, видимо, нет. Даже в составе такого богатого клуба есть проблемные места, потому что Бенжамен Менди полтора сезона из двух лечится. В матче с «Кардиффом» получил повреждение и его неожиданный сменщик, которого совсем недавно трудно было представить в основе «Сити». Теперь основа «Сити» без Александра Зинченко выглядит неполноценной.
Возможно, это будет выглядеть как подгон задачи под ответ, но заменявший украинца Делф сперва зевнул Сона, а потом понадеялся на выход мяча за пределы поля и позволил корейцу забить. Справедливости ради, это был не первый эпизод, где англичанину стоило действовать лучше. Но неудивительно, что проблема у «Сити» возникла именно здесь, где позицию закрывал лишь третий выбор на неё.
По заветам Божовича
Из-за дерби никто этого не заметил, но в субботу я разносил Миодрага Божовича за отсутствие атакующих (да и вообще каких-либо) замен в большинстве. Вроде бы лучший тренер мира Хосеп Гвардиола сегодня выступил на уровне тренера «Крыльев»: проигрывая 0:1, он тянул с выходом Де Брёйне и Сане до 88-й минуты, хотя отсутствие моментов и отрицательный счёт намекали, что в атаке не всё ладно и одним Габи Жезусом (Агуэро сегодня был на редкость плох) ситуацию не исправить.
Поражение «Сити» читалось?
Если посмотреть на результаты, то нет. До сегодняшнего матча в 2019 году «Манчестер» проиграл столько же раз, сколько завоевал трофеев. Как раз после ничьей в игровое время с «Челси» в финале кубка лиги стартовала новая 8-матчевая победная серия команды.
Но если смотреть дальше результатов, то признаки спада просматривались. «Сити» противостояли слабые соперники, а проблемы команда испытывала. На вопрос спад это или просто эконом-режим перед важными матчами, сегодня частично дал ответ «Тоттенхэм».
Ещё одна причина, почему такой исход нельзя назвать сенсацией, это фактор Почеттино. Георгий Черданцев в каждом репортаже травит его за спокойное поведение у бровки, хэйтеры тыкают в отсутствие трофеев, Маурисио пока не вывел из ДНК «Тоттенхэма» ген неудачников, но в домашних матчах команды с топ-клубами всегда существует вероятность, что тренер что-то придумает, и его система будет работать лучше, чем у оппонента. Пусть даже им будет Гвардиола.
Однако всё это отнюдь не значит, что «Тоттенхэм» стал фаворитом противостояния. В отличие от прошлого сезона, «Сити» проиграл первый матч не 0:3.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон, Кейн (Моура, 58).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 70).
Предупреждения: Роуз, 12, Ляпорт, 28, Марез, 59.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images, REUTERS
Последовательность VAR
В начале встречи «Тоттенхэм» отдал мяч сопернику и чуть не пропустил. В ворота хозяев был назначен 11-метровый, в котором, так уж случилось, никто не виноват. Вряд ли Роуз мог убрать руку, в падении накрывая удар соперника. Но, вместе с тем, площадь тела он увеличил и мяч, идущий в створ, отразил. Если арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ» на последних минутах матча с «МЮ», то и здесь стоило назначить.
Обычный вечер Уго Льориса
В последнее время у француза всё по графику: раз в месяц, в его начале, он тащит пенальти. 10 февраля француз переиграл Варди, 2 марта не дал забить Обамеянгу, ну а сегодня остановил ещё одного топ-форварда АПЛ. Агуэро пробил не идеально, но важности и крутости голкипера это не отменяет. Вполне возможно, уже в начале первого матча именно он повернул ход всего противостояния.
Всплеск «Тоттенхэма» и проблемы «Сити»
Конечно, можно пошутить, что «Тоттенхэм» заиграл в атаке после того, как Александр Шмурнов объявил о том, что собирается хвалить «шпор» только за игру в атаке, но на деле это случилось позже, а интересные наступления хозяева стали проводить сразу после пенальти.
При этом не сказать, что команде Почеттино приходилось ловить «Сити» исключительно на контратаках. Своими прессингом и компактностью «шпоры» не давали «Сити» обосноваться на своей половине. Показательный момент: минуты полторы вратарь и центральные защитники гостей держали мяч и перепасовывались, не находя варианта развития атаки. «Тоттенхэм» располагался не слишком высоко, оставляя возможность катания мяча, но перекрывая направления продвижения.
Кейн снова в ауте?
Причём роковое столкновение с Делфом произошло как раз за пределами поля, после чего лидер «шпор» на одной ноге запрыгал в направлении раздевалки. Да, с Кейном «Тоттенхэм» не забил, а без него – смог, но его потеря перед ответным матчем всё равно близка к катастрофической, если травма окажется серьёзной. Почеттино умудрялся выкручиваться без Сона, Алли и Кейна (англичане недавно надолго вылетали по травмам), но всему есть предел, особенно на таком уровне противостояния и ответственности.
Зинченко незаменим?
В сложившихся условиях, видимо, нет. Даже в составе такого богатого клуба есть проблемные места, потому что Бенжамен Менди полтора сезона из двух лечится. В матче с «Кардиффом» получил повреждение и его неожиданный сменщик, которого совсем недавно трудно было представить в основе «Сити». Теперь основа «Сити» без Александра Зинченко выглядит неполноценной.
Возможно, это будет выглядеть как подгон задачи под ответ, но заменявший украинца Делф сперва зевнул Сона, а потом понадеялся на выход мяча за пределы поля и позволил корейцу забить. Справедливости ради, это был не первый эпизод, где англичанину стоило действовать лучше. Но неудивительно, что проблема у «Сити» возникла именно здесь, где позицию закрывал лишь третий выбор на неё.
По заветам Божовича
Из-за дерби никто этого не заметил, но в субботу я разносил Миодрага Божовича за отсутствие атакующих (да и вообще каких-либо) замен в большинстве. Вроде бы лучший тренер мира Хосеп Гвардиола сегодня выступил на уровне тренера «Крыльев»: проигрывая 0:1, он тянул с выходом Де Брёйне и Сане до 88-й минуты, хотя отсутствие моментов и отрицательный счёт намекали, что в атаке не всё ладно и одним Габи Жезусом (Агуэро сегодня был на редкость плох) ситуацию не исправить.
Поражение «Сити» читалось?
Если посмотреть на результаты, то нет. До сегодняшнего матча в 2019 году «Манчестер» проиграл столько же раз, сколько завоевал трофеев. Как раз после ничьей в игровое время с «Челси» в финале кубка лиги стартовала новая 8-матчевая победная серия команды.
Но если смотреть дальше результатов, то признаки спада просматривались. «Сити» противостояли слабые соперники, а проблемы команда испытывала. На вопрос спад это или просто эконом-режим перед важными матчами, сегодня частично дал ответ «Тоттенхэм».
Ещё одна причина, почему такой исход нельзя назвать сенсацией, это фактор Почеттино. Георгий Черданцев в каждом репортаже травит его за спокойное поведение у бровки, хэйтеры тыкают в отсутствие трофеев, Маурисио пока не вывел из ДНК «Тоттенхэма» ген неудачников, но в домашних матчах команды с топ-клубами всегда существует вероятность, что тренер что-то придумает, и его система будет работать лучше, чем у оппонента. Пусть даже им будет Гвардиола.
Однако всё это отнюдь не значит, что «Тоттенхэм» стал фаворитом противостояния. В отличие от прошлого сезона, «Сити» проиграл первый матч не 0:3.
Лига чемпионов
1/4 финала
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Сон, 78.
Нереализованный пенальти: Агуэро, 13 (вратарь).
1/4 финала
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Сон, 78.
Нереализованный пенальти: Агуэро, 13 (вратарь).
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон, Кейн (Моура, 58).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 70).
Предупреждения: Роуз, 12, Ляпорт, 28, Марез, 59.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images, REUTERS
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