Никто не хотел рисковать. Но без Зинченко «Сити» не сдержал Сона

Англия АПЛ 2018/19 
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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Никто не хотел рисковать. Но без Зинченко «Сити» не сдержал Сона

Лейтмотивом первого матча английской четвертьфинальной пары стала осторожность, граничащая с трусостью. За неё в конечном итоге «Тоттенхэм» наказал «Манчестер Сити» благодаря Льорису и Сону.

Последовательность VAR

В начале встречи «Тоттенхэм» отдал мяч сопернику и чуть не пропустил. В ворота хозяев был назначен 11-метровый, в котором, так уж случилось, никто не виноват. Вряд ли Роуз мог убрать руку, в падении накрывая удар соперника. Но, вместе с тем, площадь тела он увеличил и мяч, идущий в створ, отразил. Если арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ» на последних минутах матча с «МЮ», то и здесь стоило назначить.

Обычный вечер Уго Льориса

В последнее время у француза всё по графику: раз в месяц, в его начале, он тащит пенальти. 10 февраля француз переиграл Варди, 2 марта не дал забить Обамеянгу, ну а сегодня остановил ещё одного топ-форварда АПЛ. Агуэро пробил не идеально, но важности и крутости голкипера это не отменяет. Вполне возможно, уже в начале первого матча именно он повернул ход всего противостояния.



Всплеск «Тоттенхэма» и проблемы «Сити»

Конечно, можно пошутить, что «Тоттенхэм» заиграл в атаке после того, как Александр Шмурнов объявил о том, что собирается хвалить «шпор» только за игру в атаке, но на деле это случилось позже, а интересные наступления хозяева стали проводить сразу после пенальти.

При этом не сказать, что команде Почеттино приходилось ловить «Сити» исключительно на контратаках. Своими прессингом и компактностью «шпоры» не давали «Сити» обосноваться на своей половине. Показательный момент: минуты полторы вратарь и центральные защитники гостей держали мяч и перепасовывались, не находя варианта развития атаки. «Тоттенхэм» располагался не слишком высоко, оставляя возможность катания мяча, но перекрывая направления продвижения.

Кейн снова в ауте?

Причём роковое столкновение с Делфом произошло как раз за пределами поля, после чего лидер «шпор» на одной ноге запрыгал в направлении раздевалки. Да, с Кейном «Тоттенхэм» не забил, а без него – смог, но его потеря перед ответным матчем всё равно близка к катастрофической, если травма окажется серьёзной. Почеттино умудрялся выкручиваться без Сона, Алли и Кейна (англичане недавно надолго вылетали по травмам), но всему есть предел, особенно на таком уровне противостояния и ответственности.

Зинченко незаменим?

В сложившихся условиях, видимо, нет. Даже в составе такого богатого клуба есть проблемные места, потому что Бенжамен Менди полтора сезона из двух лечится. В матче с «Кардиффом» получил повреждение и его неожиданный сменщик, которого совсем недавно трудно было представить в основе «Сити». Теперь основа «Сити» без Александра Зинченко выглядит неполноценной.

Возможно, это будет выглядеть как подгон задачи под ответ, но заменявший украинца Делф сперва зевнул Сона, а потом понадеялся на выход мяча за пределы поля и позволил корейцу забить. Справедливости ради, это был не первый эпизод, где англичанину стоило действовать лучше. Но неудивительно, что проблема у «Сити» возникла именно здесь, где позицию закрывал лишь третий выбор на неё.



По заветам Божовича

Из-за дерби никто этого не заметил, но в субботу я разносил Миодрага Божовича за отсутствие атакующих (да и вообще каких-либо) замен в большинстве. Вроде бы лучший тренер мира Хосеп Гвардиола сегодня выступил на уровне тренера «Крыльев»: проигрывая 0:1, он тянул с выходом Де Брёйне и Сане до 88-й минуты, хотя отсутствие моментов и отрицательный счёт намекали, что в атаке не всё ладно и одним Габи Жезусом (Агуэро сегодня был на редкость плох) ситуацию не исправить.

Поражение «Сити» читалось?

Если посмотреть на результаты, то нет. До сегодняшнего матча в 2019 году «Манчестер» проиграл столько же раз, сколько завоевал трофеев. Как раз после ничьей в игровое время с «Челси» в финале кубка лиги стартовала новая 8-матчевая победная серия команды.

Но если смотреть дальше результатов, то признаки спада просматривались. «Сити» противостояли слабые соперники, а проблемы команда испытывала. На вопрос спад это или просто эконом-режим перед важными матчами, сегодня частично дал ответ «Тоттенхэм».

Ещё одна причина, почему такой исход нельзя назвать сенсацией, это фактор Почеттино. Георгий Черданцев в каждом репортаже травит его за спокойное поведение у бровки, хэйтеры тыкают в отсутствие трофеев, Маурисио пока не вывел из ДНК «Тоттенхэма» ген неудачников, но в домашних матчах команды с топ-клубами всегда существует вероятность, что тренер что-то придумает, и его система будет работать лучше, чем у оппонента. Пусть даже им будет Гвардиола.

Однако всё это отнюдь не значит, что «Тоттенхэм» стал фаворитом противостояния. В отличие от прошлого сезона, «Сити» проиграл первый матч не 0:3.

Лига чемпионов

1/4 финала

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Сон, 78.

Нереализованный пенальти: Агуэро, 13 (вратарь).


"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон, Кейн (Моура, 58).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 70).

Предупреждения: Роуз, 12, Ляпорт, 28, Марез, 59.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Getty Images, REUTERS
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм Льорис Сон Зинченко
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