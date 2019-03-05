Эрнесто Вальверде: у "Манчестера" есть менталитет победителей

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов."МЮ" в этом сезоне выиграл три из четырех матчей Лиги чемпионов в гостях. Они победили "Ювентус" и "ПСЖ" на последних минутах. Нам нужно фокусироваться на своей игре.Мы забили на выезде, но исход противостояния в нашей паре еще не решен. Мы не будем высчитывать расклады. Постараемся не дать забить сопернику и попробуем забить сами. Наша цель – забить самим, а не думать о том, что у нас есть преимущество. У "Манчестер Юнайтед" есть класс и менталитет победителей, именно поэтому мы должны показать, что мы лучше. Не знаю, начнут ли они сразу играть в атакующей манере. Представляю, что "МЮ" постарается повторить то, что сработало у них в других гостевых играх.Надеемся пройти дальше, но у нас сильный соперник. Они хороши, но мы тоже. Хотим выйти в полуфинал, но понимаем, что предстоит очень тяжелый матч", – сказал тренер.