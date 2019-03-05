Эрнесто Вальверде: у "Манчестера" есть менталитет победителей

Англия АПЛ 2018/19 
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Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
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Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Эрнесто Вальверде: у "Манчестера" есть менталитет победителей

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"МЮ" в этом сезоне выиграл три из четырех матчей Лиги чемпионов в гостях. Они победили "Ювентус" и "ПСЖ" на последних минутах. Нам нужно фокусироваться на своей игре.

Мы забили на выезде, но исход противостояния в нашей паре еще не решен. Мы не будем высчитывать расклады. Постараемся не дать забить сопернику и попробуем забить сами. Наша цель – забить самим, а не думать о том, что у нас есть преимущество. У "Манчестер Юнайтед" есть класс и менталитет победителей, именно поэтому мы должны показать, что мы лучше. Не знаю, начнут ли они сразу играть в атакующей манере. Представляю, что "МЮ" постарается повторить то, что сработало у них в других гостевых играх.

Надеемся пройти дальше, но у нас сильный соперник. Они хороши, но мы тоже. Хотим выйти в полуфинал, но понимаем, что предстоит очень тяжелый матч", – сказал тренер.

UEFA
Теги: Вальверде Манчестер Юнайтед Барселона
Сегодня, 13:54
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