"Ливерпуль" разгромил "Порту" и сыграет с "Барселоной" в полуфинале ЛЧ

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1).
Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 0:2
"Порту" – "Ливерпуль" 1:4
Голы: Мане, 26, Салах, 65, Милитао, 69, Фирмино, 77, ван Дейк, 84
"Порту": Касильяс, Пепе, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона (Фернандо, 78), Данилу, Эррера, Браими (Коста, 81), Отавио (Соарес, 46), Марега.
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).
Предупреждения: Мане, 33, Пепе, 36
Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 0:2
"Порту" – "Ливерпуль" 1:4
Голы: Мане, 26, Салах, 65, Милитао, 69, Фирмино, 77, ван Дейк, 84
"Порту": Касильяс, Пепе, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона (Фернандо, 78), Данилу, Эррера, Браими (Коста, 81), Отавио (Соарес, 46), Марега.
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).
Предупреждения: Мане, 33, Пепе, 36
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