Названы имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Стали известны четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов.В число номинантов вошли хавбек каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, автор гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0), Давид Нерес из голландского "Аякса", забивший мяч в ворота туринского "Ювентуса" (2:1), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" и его мяч, огорчивший вратаря "Тоттенхэм Хотспур" (4:3), Лионель Месси, в составе сине-гранатовых оформивший гол во встрече с "МЮ".Месси также был номинирован на звание лучшего игрока недели.