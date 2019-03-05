Эрнесто Вальверде: победа над "МЮ" придала "Барселоне" импульс

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ждет непростого матча чемпионата Испании с "Реал Сосьедад"."Очень важно победить "Реал Сосьедад". Мы сыграем сразу после очень хорошего матча в Лиге чемпионов. Но теперь нужно сосредоточиться только на чемпионате. Нам нужно стать чемпионами. Поэтому это очень важная игра. Победа над "МЮ" придала нам импульс, так что нужно этим пользоваться и побеждать, - цитирует Вальверде AFP.