Эрнесто Вальверде: Месси не перестает нас удивлять

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Ливерпулем" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов."Мы все знаем, кто такой Лео, но он не перестает нас удивлять. Он капитан, который ведет игру, и в большинстве случаев он решает исход матча и приносит нам победы. В некоторых моментах вел свою игру именно так, как хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча (против "Ромы"), а затем что-то с нами случилось", - цитирует Вальверде Barca Universal.