|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оценил игру форварда "Барселоны" Луиса Суареса после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
"Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за "Ливерпуль". Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу", — цитирует Моуринью RT на русском.
"Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своём имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за "Ливерпуль". Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, — этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу", — цитирует Моуринью RT на русском.
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