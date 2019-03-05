Юрген Клопп - второй немецкий тренер, вышедший в финал ЛЧ два года подряд

"Ливерпуль" пробился в финал Лиги чемпионов, отыгравшись за поражение от «Барселоны» со счетом 0:3 в первом полуфинальном матче.Ответная встреча состоялась 7 мая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд Роуд" и завершилась разгромной победой команды Юргена Клоппа со счетом 4:0."Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд. Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп стал вторым немецким специалистом, который дважды подряд поборется за престижный трофей. Первым был Юпп Хайнкес, который в 2012 и 2013 годах выходил в финал Лиги чемпионов с "Баварией". Со второй попытки Хайнкес выиграл трофей.