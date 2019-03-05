Рио Фердинанд: нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" в такие моменты

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Рио Фердинанд: нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" в такие моменты

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после ответного матча 1/2 финала "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0) признался, что подопечные Юргена Клоппа заслуживают уважения.

"Я играл за "Манчестер Юнайтед", но нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" и этим болельщикам в такие вечер. Мы приехали сюда, чтобы увидеть, как Месси окажется в финале. "Ливерпуль" же взял все в свои руки – их дух, их борьба захватывают дух. Это фантастика", - цитирует Фердинанда ВВС.
Теги: Фердинанд Ливерпуль Барселона
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 09:51)
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Болеет за:
«Реал»
С самых первых минут виден был невероятный настрой на борьбу ливерпульцев. neutral_face Как игрок их, после второго гола Барселоне, вырвал мяч из рук ошалевшего вратаря, чтобы быстрее поставить его на центр! Вот за это и любим такие матчи, потому что там идёт настоящая, по спортивному злая, борьба! Как Месси удивлённо оглядывался, flushed сидя на газоне, словно на лужайке сидит, на игрока ливерпульцев, только что сбившего его, без всякого уважения к его статусу полубога innocent , и даже не извинившегося перед ним, и это тоже считаю нормальным явлением, относящегося к спортивной борьбе. Подлости не увидел ни в одном из моментов таких, джентльмены же... bowtie
Но что-то более невероятное,- это их БОЛЕЛЬЩИКИ!
После окончания матча до самого последнего момента смотрел на их пение, когда-то сидел на этом стадионе и знаю, как красиво они поют, весь стадион, в один красивый звук сливаются все голоса разнообразные.
МОЛОДЦЫ!!! heart_eyes
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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