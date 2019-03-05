Рио Фердинанд: нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" в такие моменты

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после ответного матча 1/2 финала "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0) признался, что подопечные Юргена Клоппа заслуживают уважения."Я играл за "Манчестер Юнайтед", но нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" и этим болельщикам в такие вечер. Мы приехали сюда, чтобы увидеть, как Месси окажется в финале. "Ливерпуль" же взял все в свои руки – их дух, их борьба захватывают дух. Это фантастика", - цитирует Фердинанда ВВС.