В первые в истории ЛЧ и ЛЕ все финалисты принадлежат одной стране

Впервые в истории еврокубков в финале сыграют команды одной страны.Все клубы-финалисты Лиги Европы и Лиги чемпионов в этом сезоне английские.Три из четырех команд представляют Лондон.В истории еврокубков от одной команды в финал выходило лишь три представителя за один сезон.В истории финала Кубка УЕФА это 10-й случай, когда встречаются две команды из одной страны, и первый финал, в котором оба клуба принадлежат одному городу.