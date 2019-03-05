Руслан Нигматуллин: Клоппу пора убрать приставку "неудачник"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

"Фаворит в этом матче для меня – "Ливерпуль". Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Такой интересный тренер, как Юрген Клопп должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.

Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Клопп Ливерпуль
Сегодня, 15:51
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