Руслан Нигматуллин: Клоппу пора убрать приставку "неудачник"
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".
"Фаворит в этом матче для меня – "Ливерпуль". Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Такой интересный тренер, как Юрген Клопп должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.
Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Фаворит в этом матче для меня – "Ливерпуль". Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Такой интересный тренер, как Юрген Клопп должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.
Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".