Юрген Клопп: обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьяный, но сейчас я пью только воду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. В финальном матче мерсисайдцы обыграла "Тоттенхэм" - 2:0."Я счастлив за всю нашу семью. Я счастлив за этих парней. Они многим жертвовали ради меня и заслужили это больше, чем кто-либо другой. Вы когда-нибудь вообще видели такую команду, как эта? Сражающуюся без топлива в танке? Это лучший вечер в нашей профессиональной карьере. Это заняло некоторое время, и данное свершение имеет очень важное значение для нашего последующего развития. Теперь мы можем двигаться дальше. Владельцы клуба никогда не давят на нас. Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьяный, но сейчас я пью только воду", - цитирует Клоппа BT Sport.