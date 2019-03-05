Сергей Песьяков: рад за "Ливерпуль", больше даже за Клоппа

Вратарь сборной России Сергей Песьяков рассказал, что смотрел вчерашний финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

- 4 вратаря сейчас в сборной. Насколько тяжело тренироваться? У вас есть шанс?

- Как я понимаю, шанс сыграть у меня минимальный. Можно сказать, карт-блашк. Все находятся в отпуске. Я четвертый вратарь. Сейчас идет некая перестраховка, и вызвано чуть больше вратарей.

- Как вы себя ощущаете? Получается, у вас будет меньше отпуска. Это бесполезно, по-большому счету.

- Ничего странного не вижу. Я горд и рад находиться здесь.

- Финал Лиги чемпионов смотрели? Какие эмоции?

- Естественно. Местами скучная игра. 15 минут спокойствия, на своей половине поля катают мяч. Рад за "Ливерпуль", больше за Клоппа. 6 поражений в финале.

- Лучший игрок Алиссон?

- Очень надежно сыграл. Без ошибок.

- Это лучший вратарь на данный момент?

- Сложно сказать. Один из них.

- Насколько ощутили работу с Кафановым?

- Очень квалифицированный тренер. Может быть, лучший в России.

Rusfootball.info
Теги: Песьяков Сборная России Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 13:15
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