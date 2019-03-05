Сергей Песьяков: рад за "Ливерпуль", больше даже за Клоппа

Вратарь сборной России Сергей Песьяков рассказал, что смотрел вчерашний финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".- Как я понимаю, шанс сыграть у меня минимальный. Можно сказать, карт-блашк. Все находятся в отпуске. Я четвертый вратарь. Сейчас идет некая перестраховка, и вызвано чуть больше вратарей.- Ничего странного не вижу. Я горд и рад находиться здесь.- Естественно. Местами скучная игра. 15 минут спокойствия, на своей половине поля катают мяч. Рад за "Ливерпуль", больше за Клоппа. 6 поражений в финале.- Очень надежно сыграл. Без ошибок.- Сложно сказать. Один из них.- Очень квалифицированный тренер. Может быть, лучший в России.