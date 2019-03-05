Сергей Песьяков: рад за "Ливерпуль", больше даже за Клоппа
Вратарь сборной России Сергей Песьяков рассказал, что смотрел вчерашний финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
- 4 вратаря сейчас в сборной. Насколько тяжело тренироваться? У вас есть шанс?
- Как я понимаю, шанс сыграть у меня минимальный. Можно сказать, карт-блашк. Все находятся в отпуске. Я четвертый вратарь. Сейчас идет некая перестраховка, и вызвано чуть больше вратарей.
- Как вы себя ощущаете? Получается, у вас будет меньше отпуска. Это бесполезно, по-большому счету.
- Ничего странного не вижу. Я горд и рад находиться здесь.
- Финал Лиги чемпионов смотрели? Какие эмоции?
- Естественно. Местами скучная игра. 15 минут спокойствия, на своей половине поля катают мяч. Рад за "Ливерпуль", больше за Клоппа. 6 поражений в финале.
- Лучший игрок Алиссон?
- Очень надежно сыграл. Без ошибок.
- Это лучший вратарь на данный момент?
- Сложно сказать. Один из них.
- Насколько ощутили работу с Кафановым?
- Очень квалифицированный тренер. Может быть, лучший в России.
Rusfootball.info
- 4 вратаря сейчас в сборной. Насколько тяжело тренироваться? У вас есть шанс?
- Как я понимаю, шанс сыграть у меня минимальный. Можно сказать, карт-блашк. Все находятся в отпуске. Я четвертый вратарь. Сейчас идет некая перестраховка, и вызвано чуть больше вратарей.
- Как вы себя ощущаете? Получается, у вас будет меньше отпуска. Это бесполезно, по-большому счету.
- Ничего странного не вижу. Я горд и рад находиться здесь.
- Финал Лиги чемпионов смотрели? Какие эмоции?
- Естественно. Местами скучная игра. 15 минут спокойствия, на своей половине поля катают мяч. Рад за "Ливерпуль", больше за Клоппа. 6 поражений в финале.
- Лучший игрок Алиссон?
- Очень надежно сыграл. Без ошибок.
- Это лучший вратарь на данный момент?
- Сложно сказать. Один из них.
- Насколько ощутили работу с Кафановым?
- Очень квалифицированный тренер. Может быть, лучший в России.
Rusfootball.info