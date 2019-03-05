Анатолий Бышовец – о финале ЛЧ: это был матч не уровня дерби АПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Игра прошла в субботу в Мадриде.– Начало матча предположило, что игра "Ливерпуля" будет более рациональной, – сказал Бышовец. – "Тоттенхэму" не удалось определить правильный состав – Моура достоин большего, чем Дели Алли. Но проблема в не самой лучшей организации игры. Ошибки в позиционной атаке были очевидны – скорость Сона не использовали, Кейн был на голодном пайке. Клопп переиграл Покеттино. Тренеру "Тоттенхэму" не удалось вовремя сделать замены – 10-15 минут не хватило для того, чтобы войти в игру. К концу матча у лондонцев были шансы, но хорошо сыграть против "Ливерпуля" с Мане и Салахом очень сложно.– Цена матча очень большая, и для многих игроков в психологическом плане было тяжело. Да, соглашусь, что это не уровень дерби АПЛ, которое обязывает к зрелищности. С другой стороны, для специалистов очень поучительный матч.– Игра на результат. Мы знаем, что победителей не осуждают.– К девушкам у меня особое отношение, поэтому я комментировать это не стану.