Максим Деменко: "Краснодар" отыграл достойно

- Об игре:
Матч получился хорошим, держал в напряжении. "Краснодар" отыграл достойно со столь именитым и опытным соперником. Изначально было понятно, что нашей команде выпал самый сложный из возможных соперников. "Порту", даже несмотря на заметные изменения в составе, очень грозен. Хуже соперника быть не могло.
Говорят, что "Краснодар" сегодня и с "Зенитом" сыграл прагматичней обычного? Команда отталкивается от уровня соперников, и это логично. "Зенит" играл в родных стенах, питерцы, пожалуй, где-то посильнее "быков", поскольку в "Краснодаре" произошли большие изменения, многие лидеры ушли, а новички продолжают процесс адаптации. "Порту" же очень классная команда, которая не давала краснодарцам играть в свой футбол, постоянно прессинговала и оказывала давление на любом участке поля. Фактор опыта тоже не будем забывать.
- О шансах в ответной встрече:
Перед первой игрой оценивал шансы 50 на 50. Это футбол, здесь происходит всякое, уступают даже самые лучшие в истории, а кто-то побеждает с одним ударом за весь матч. Однако в сложившейся ситуации, да ещё и с выездом в Португалию... очень сложная ситуация. Пропущенный в родных стенах гол, конечно, сильно испортил математические шансы "Краснодара" на выход в следующий этап. Вообще всегда лучше проводить первый матч в родных стенах, но жеребьёвка определила всё иначе.
- О вероятном невыходе "Краснодара" в групповой этап ЛЧ:
Приход Лиги чемпионов в Краснодар - большое событие для всего города! Был огромный ажиотаж, билеты практически было не достать. И за это необходимо выразить слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу и игрока.
Что касается вероятного непопадания в групповой этап, во-первых, я не стал бы торопить события, всё-таки есть ответная встреча, а как я сказал выше, в футболе возможно всякое. "Краснодар" купил много новичков, и клуб давно мечтал поиграть в Лигу чемпионов. Команда неплохо зарекомендовала себя предыдущими выступлениями в Лиге Европы, и теперь всем хочется большего. Никто не говорит о полуфинале ЛЧ, но все хотят в групповой этап. Если же нет... "Краснодар" гарантированно сыграет в Лиге Европы, а там проявить себя ещё ярче шансы будут серьёзные.
Максим Деменко: "Краснодар" отыграл достойно
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "быков" против "Порту" (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Кубань 24"
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