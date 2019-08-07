Максим Деменко: "Краснодар" отыграл достойно

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "быков" против "Порту" (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.



"Кубань 24"