Вандерсон Масиэл: у "Краснодара" есть хорошие шансы победить "Порту" в ответной игре

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл после поражения от "Порту" (0:1) в матче 3 отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что еще ничего не потеряно, и команда поборется за победу в ответной игре.- Мы вышли на игру уверенными в себе, - отметил Вандерсон. - Знали, что "Порту" - хорошая команда. На следующей неделе нам предстоит ответный матч, и мы постараемся показать свою лучшую игру. Отличие от Лиги Европы? На больших матчах нас всегда хорошо поддерживают болельщики. В Лиге Европы была шикарная поддержка, и сейчас она была такой же сильной. Разницы особой не было.- Все могут совершать ошибки, и судья - это тот человек, который принимает финальное решение. Наша работа - выходить на поле и показывать свою лучшую игру. В чемпионате России тоже случаются разные моменты, но для нас главное - игра.- Так как мы в этом матче показали похожую игру, думаю, в следующей игре будет примерно так же. У нас есть хорошие шансы победить.