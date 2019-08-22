Максим Деменко: "Олимпиакос" валил "Краснодар". Есть вторая игра, но это из области фантастики

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал поражение «горожан» от "Олимпиакоса" (0:4) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Я изначально говорил, что будет очень тяжелый матч, и хорошо, если "Краснодар" привезет ничью. На греков было тяжелее настраиваться после Португалии, потому что эмоции ребята не отпустили. Как бы ни говорили, в Греции всегда тяжело играть любой команде. Но я не могу понять, почему команда не попыталась удержать минимальный счет, а максимально раскрылась и побежала после первого пропущенного гола, на что "Олимпиакос" наказал еще тремя мячами. И после 0:1 можно было спокойно играть, не раскрываясь, но "быки" пошли ва-банк и получили. Конечно, реализация у греков три из трех.
На то он и футбол, что кто-то воспользуется ошибками, а кто-то не понимает, как изменить ситуацию. Игра вообще для "южан" вышла непростой. Было давление в первом тайме, с которым "Краснодар", казалось, справляется. Но это естественно, греки были дома, чувствовали свое превосходство, нагнетали по воротам. И пропущенный гол сломал команду. После перерыва тактический рисунок, наверное, потерялся. "Олимпиакос", играя дома, лучше выглядел, а при счете 1:0 просто валил "Краснодар" на моментах контратак. По результату видно, что "быки" искали свое место на быстрых наступлениях, но ничего не получалось. "Олимпиакос" очень хорошо оборонялся, российская команда не смогла создать практически ни одного момента, если не считаем Берга после 0:2. "Краснодар" сам все упустил.
Провалилась вся команда, не только центральная зона. Если мы посмотрим на те моменты, с которых забивались мячи, то атака начиналась с центра, уходила в край, передача, удар, гол. И так то же самое с третьим и четвертым мячами. Не было командного взаимодействия между собой. А после второго пропущенного гола «Краснодар» просто растерялся.
Сейчас все себя утешают, что есть домашняя игра, но это из области фантастики. Тем более греки на выезде играют даже лучше, чем дома. В любом случае каждый хочет, чтобы наши клубы проходили в еврокубках как можно дальше, но "Олимпиакос" не отдаст этот момент", — цитирует Деменко news.ru.
Максим Деменко: "Олимпиакос" валил "Краснодар". Есть вторая игра, но это из области фантастики
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