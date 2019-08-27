Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко оценил шансы команды в ответном домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".
"Конечно, футболисты "Краснодара" будут стараться сыграть ради имиджа клуба и своих болельщиков, но очевидно, что многое было упущено в первой игре, и итоговый успех будет фантастикой. "Олимпиакос" показал себя очень хорошей командой, поэтому "Краснодару" нужно продемонстрировать такую игру, чтобы поражение в первом матче с таким счетом оказалось недоразумением.
На мой взгляд, "Краснодар" постарается сыграть в свой футбол, мотивация у ребят есть, все-таки это Лига чемпионов, при том первая для клуба. Можно сказать, что это элитные матчи. Очень важно будет забить первый быстрый мяч, а если получится забить и второй до перерыва, то можно будет надеяться и на фантастику.
Думаю, что ребята, которые выйдут на игру, будут эмоционально заряжены, другое дело — кто лучше готов, в том числе психологически. Все-таки "Краснодару" не хватило опыта, когда проигрывая 0:1 (в чем не было ничего страшного), они рванули вперед и пропустили еще три мяча, два из которых буквально в последние пять минут матча. Это ошибки, такие футбольные моменты: можно было проиграть 0:1 или 0:2, и шансов было бы больше. В любом случае, пока надежда есть, и я желаю «Краснодару» удачи в сегодняшнем матче", - цитирует Деменко Sport24.ru.
Максим Деменко: итоговый успех "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в ЛЧ будет фантастикой
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