"Вторая игра получилась сложнее, чем первая. "Краснодар" — очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол.
"Краснодар" станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион — это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа", — цитирует Карамбе ТАСС.
Спортивный директор "Олимпиакоса": "Краснодар" станет великим клубом в будущем, это уникальный проект
Спортивный директор "Олимпиакоса" Кристиан Карамбе подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.
фото: Getty Images
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