Спортивный директор "Олимпиакоса": "Краснодар" станет великим клубом в будущем, это уникальный проект

Спортивный директор "Олимпиакоса" Кристиан Карамбе подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.

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