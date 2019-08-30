Руслан Пименов: дома игра «Спартака» прокатывает, а в Европе уже нет, на одном Шюррле постоянно выезжать тяжело

- Ожидали такого провала от «Спартака»?
- Ну, нельзя сказать, что прямо уж такой провал - «Спартаку», наверное, немножко рано играть в Лиге Европы. Да, выходить туда, конечно, нужно было. Но не хватило для этого молодой команде «Спартака» сыгранности и опыта. Они только в начале своего пути. На домашней арене это прокатывает, а в Европе уже нет. На одном Шюррле выезжать постоянно тяжело.
- Это поражение повлияет на игру красно-белых в предстоящей встрече с «Зенитом»?
-Нет. Это уже совсем другая игра. «Зенит» - принципиальный соперник. Еврокубки для красно-белых закрыты, поэтому все силы они отдадут чемпионату. Плюс добавится отбывший дисквалификацию Понсе, и еще, наверное, они докупят кого-то. Чем закончится дерби двух столиц? Все думали, что спартаковцы не обыграют ЦСКА, а они одержали победу. А перед матчем говорили, что ЦСКА - фаворит. И в первом тайме красно-синие показали, что они играют лучше, но в итоге красно-белые переломили ход встречи и переиграли соперника. «Спартак» сейчас - команда-загадка.
- Поговорим о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Что думаете о соперниках по группе у «Локомотива» и «Зенита»?
- Отличная жеребьевка. У «Локомотива» вообще очень хорошая, интересная группа. Как раз можно показать себя, узнать, кто чего стоит. Мадридский «Атлетико» - сейчас там выстроена одна из сильнейших в Испании команд. Я бы сказал, что это главный претендент на победу в испанском чемпионате. Если их, конечно, хватит на долгий путь. «Ювентус», что бы ни говорили, это флагман итальянского футбола. Говорят, что там проблемы, но проблем нет: там из двадцати человек отличный выбор. Все они будут готовы - только выбирай. Даже не будем говорить о Роналду - это вообще эксклюзивный игрок. «Байер»? Против немецкой команды «Локомотив» уже играл: это был «Шальке». То есть, как играть с представителями немецкого футбола, они знают. Это тактически грамотные команды, плюс физически готовы. В общем, посмотреть на себя в этом окружении будет хорошим опытом. Конечно же, надо ставить себе какую-то задачу. Естественно, будет трудно. Проходных команд здесь нет. Опять же надо учитывать, что то, что прокатывает в чемпионате России, здесь не прокатит. Конечно, надо ставить задачу выйти в плей-офф турнира, а план "В", если не получится, - это Лига Европы. У «Зенита» более ровная группа. Трудно сказать, кто здесь фаворит - каждый может выстрелить. Но «Бенфика» играет в быстрый футбол, поэтому опять же тяжело придется. «Лейпциг» - вообще очень сильная команда в Бундеслиге: серьезную борьбу навязывает «Баварии» и дортмундской «Боруссии». «Лион»? Французы - неудобные для нас соперники: чемпионат у них очень живой, быстрые у них игроки. Но у «Зенита» больше, чем у «Локомотива», шансов на выход из группы.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Руслан Пименов: дома игра «Спартака» прокатывает, а в Европе уже нет, на одном Шюррле постоянно выезжать тяжело
Бывший форвард столичных «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ для «Локомотива» и «Зенита», а также вылет «Спартака» из Лиги Европы.
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