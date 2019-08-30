Руслан Пименов: дома игра «Спартака» прокатывает, а в Европе уже нет, на одном Шюррле постоянно выезжать тяжело

Бывший форвард столичных «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ для «Локомотива» и «Зенита», а также вылет «Спартака» из Лиги Европы.