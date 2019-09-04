"Локомотив" опубликовал цены на билеты на матчи Лиги чемпионов

Посмотреть на матчи "железнодорожников" в самом престижном клубном турнире можно будет минимум за 2900 рублей. Стоимость самого дорого пакета - 65 тысяч рублей. На групповом этапе команда сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

Фото: ФК "Локомотив"