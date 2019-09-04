"Локомотив" опубликовал цены на билеты на матчи Лиги чемпионов
Посмотреть на матчи "железнодорожников" в самом престижном клубном турнире можно будет минимум за 2900 рублей. Стоимость самого дорого пакета - 65 тысяч рублей. На групповом этапе команда сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".
Фото: ФК "Локомотив"
"Спрос на билеты на Лигу чемпионов во много раз превышает вместимость нашей арены. Поэтому мы вынуждены ввести ограничение на покупку: каждый владелец абонемента сможет приобрести два пакета на матчи группового этапа. Ограничение на покупку пакетов в одни руки – общее для онлайн-продаж и продажи в кассах. Если вы уже приобрели пакет онлайн, то купить ещё один в кассах не сможете", — сказано на официальном сайте "Локомотива".
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