» » "Челси" потерпел поражение от "Валенсии"

"Челси" потерпел поражение от "Валенсии"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Валенсия" на выезде одержала победу над "Челси" - 1:0.

Лига чемпионов

1 тур

Голы: Родриго, 74

Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Томори, Зума (Жиру, 73), Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 80), Маунт (Родригес, 16), Виллиан, Абрахам

Валенсия: Силлессен, Гарай, Гайя, Паулиста, Васс, Коклен, Кондогбиа, Парехо, Черышев, Родриго, Гамейро (Гомес, 70)

Предупреждения: Коклен, 9, Жоржиньо, 33


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Челси Валенсия
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 5 15
...
4 Манчестер Юнайтед 5 8
5 Лестер  5 8
6 Челси 5 8
7 Арсенал 5 8
8 Борнмут 5 7
...
20 Уотфорд 5 2
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Севилья 4 10
...
11 Алавес 4 5
12 Вальядолид 4 5
13 Валенсия 4 4
14 Мальорка 4 4
15 Бетис 4 4
...
20 Леганес 4 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Даниил Уткин включил Мамаева в тройку лучших российских футболистов
Гонсало Игуаин вспылил на тренировке и ударил тренера "Ювентуса"
Михаил Дегтярев рассказал, для чего в Госдуму РФ хотят пригласить Кокорина с Мамаевым 1
Испанский клуб попросил о переносе матча в связи с массовым отравлением игроков
"Боруссия" и "Барселона" счет не открыли
"РБ Лейпциг" выиграл у "Бенфики" и возглавил группу "Зенита"
"Челси" потерпел поражение от "Валенсии"
"Наполи" одержал победу над "Ливерпулем"
Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Лилль" 1
Бранислав Иванович: игра с "Лионом" была тяжелой для "Зенита" с психологической точки зрения
Гендиректор "Крыльев Советов": мы бы не отказались от Мамаева
Геннадий Орлов: с такой игрой "Зениту" можно выходить из группы 14
19-летний норвежец сделал хет-трик в первом тайме дебютной игры в Лиге чемпионов 3
Младен Кашчелан: Григорян - из категории слабаков, которые не могут сказать прямо в глаза 1
"Барселона" продлит контракт с 16-летним Ансу Фати на пять сезонов
Ведран Чорлука: "Локомотив" слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми
Оздоев пришёлся не к месту. Оценки «Зенита» за старт в Лиге чемпионов 5
Заморозка "Зениту" помогла, замена - помешала. Считать ли ничью в Лионе успехом? 1
Сергей Семак объяснил, почему Азмун сразу не заменился из-за травмы 5
Хосеп Гвардиола: Клопп сказал, что "Ман Сити" - лучшая команда планеты? Постараемся покорить и вселенную
Вениамин Мандрыкин: последний раз был на улице 5 лет назад. Больше не хочу 8
Нико Ковач назвал сроки восстановления Давида Алабы
"Интер" добился ничьей в матче со "Славией" 4
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" 106
"Бирмингем" оштрафован из-за болельщика, ударившего игрока "Астон Виллы" 1
Хосеп Гвардиола: я приезжал к "Шахтеру" множество раз. Здесь всегда хорошо 2
Александр Шикунов: даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты
Златан Ибрагимович: я лучший футболист в истории MLS. Я не шучу
"Боруссия" - "Барселона": стали известны стартовые составы команд
"Челси" - "Валенсия": Черышев сыграет с первых минут
Все новости