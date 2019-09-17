В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Валенсия" на выезде одержала победу над "Челси" - 1:0.
Лига чемпионов
1 тур
Голы: Родриго, 74
Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Томори, Зума (Жиру, 73), Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 80), Маунт (Родригес, 16), Виллиан, Абрахам
Валенсия: Силлессен, Гарай, Гайя, Паулиста, Васс, Коклен, Кондогбиа, Парехо, Черышев, Родриго, Гамейро (Гомес, 70)
Предупреждения: Коклен, 9, Жоржиньо, 33
"Челси" потерпел поражение от "Валенсии"
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