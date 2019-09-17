"Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!" — написал Дзюба в инстаграме.
Дзюба — Виллаш-Боашу и Соузе: были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от встречи с бывшим тренером команды Андре Виллаш-Боашем и его помощником Даниэлем Соузой на матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1). Специалисты были на игре в качестве зрителей.
"Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!" — написал Дзюба в инстаграме.
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