"Участие "Зенита" в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно — сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.
Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов", — цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев: участие "Зенита" в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев признался, что мечтает об участии петербургской команды в финале Лиги чемпионов, который в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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