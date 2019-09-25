Александр Медведев: участие "Зенита" в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев признался, что мечтает об участии петербургской команды в финале Лиги чемпионов, который в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"