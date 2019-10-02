Нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис рассказал о праздновании гола в стиле форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (2:2).
"Я праздновал гол в такой манере, потому что мне нравится Криштиану Роналду. Он мой любимый футболист, и я был очень расстроен, когда он покинул "Реал". Так что я решил так отпраздновать гол, потому что хотел показать "Реалу", что им чего-то не хватает", - цитирует Денниса ESPN.
"Чемпионат.сом"
Эммануэль Деннис: празднуя гол в стиле Роналду, показал "Реалу", что им чего-то не хватает
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