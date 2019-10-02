"Мы играли дома. Хотели действовать агрессивно. Ошибки иногда случаются, так что нужно наказывать за них. А иногда есть моменты, который ты сам создаешь, но ты их не реализуешь. Это дело случая.
Конечно, с ошибками играли. И это оставило небольшую горчинку после победы", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сергей Семак: хотели действовать агрессивно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча с Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1).
Фото: ТАСС
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