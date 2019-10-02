Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1).
"У нас был план на игру. Тренерский штаб подсказал слабые места у "Бенфики". Мы выполнили на 100% то, что было сказано. Думаю, болельщикам понравилась игра. Главное — набрали три очка.
Что касается моей голевой передачи, то я понял, что соперника можно ловить на таких моментах. Они часто идут в дриблинг в центре поля. В целом, мы спокойно провели весь матч", - цитирует Оздоева "Матч ТВ".
Магомед Оздоев: "Зенит" на 100% выполнил то, о чем говорил тренерский штаб
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