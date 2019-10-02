Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Бенфикой" (3:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о том, как проходит восстановление Малкома, а также когда последний раз видел его.
"Малкома я каждый день вижу. И наяву, и потом во сне еще вижу. Он восстанавливается. Но лучше задать этот вопрос врачам и тренерскому штабу.
Вижу ли динамику его восстановления? Каждый день вижу! Вы не представляете: я стою и смотрю за его динамикой все время! Я не физиотерапевт. Так что я сфокусирован на команде. Я его вижу, мы здороваемся, перекидываемся фразами. Но он не тренируется с командой. Это все, что я могу сказать, дальше спрашивайте у других. Это тайна. Тайна, покрытая мраком. Мы все надеемся, что он скоро выйдет на поле. У него очень неприятная травма", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Артем Дзюба: динамика восстановления Малкома? Спрашивайте у других. Это тайна, покрытая мраком
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