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Евгений Алдонин: ЦСКА устроит победа с любым счетом, главное - забить на один гол больше, чем испанцы

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и испанским клубом "Эспаньол".

"Хотелось бы, конечно, чтобы наша команда добыла первую победу в еврокубках. Я думаю, хорошая и уверенная игра в чемпионате поможет с точки зрения психологии, а также свой стадион и свои болельщики должны помочь нашей команде. Самое главное, чтобы команда победила.

Прогноз? Я думаю, что победа с любым счетом нас устроит. Самое главное — забить на гол больше, чем испанская команда. Испанцы хорошо играют в атаку, хорошо держат мяч, поэтому игра будет спортивной. Но самое важное, чтобы она закончилась победой нашей команды.

Я бы не сказал, что "Эспаньол" — лидер в группе. На самом деле, это сложно сказать, кто является лидером. "Эспаньол" — одна из команд, которая, конечно, претендует на выход. Но я думаю, что здесь также можно сказать и о ЦСКА. И очень уверенная игра в первом туре от "Лудогорца", который дома может обыграть любую команду из группы. Поэтому, я думаю, здесь самое главное для ЦСКА — сыграть успешно домашние матчи.

Я думаю, что поражение от "Лудогорца" в первом туре было хорошим уроком для нашей молодежи. Потому что независимо от имени, команды и названия клуба необходимо выходить и играть максимально сильно и уверенно. А то, что был провал во втором тайме с "Лудогорцем"? Я бы, конечно, сказал, что один тайм просто провалили, но самое главное, что это не сказалось на чемпионате. Надеюсь, это не скажется на дальнейшем участии в еврокубках. Самое главное, чтобы оставшиеся матчи провели уверенно и с должным настроем", - цитирует Алдонина Sport24.ru.


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Теги: Алдонин ЦСКА Эспаньол
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