Мурило: выступление в Лиге чемпионов - моя мечта детства

Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", а также рассказал об адаптации в России."Выступление в Лиге чемпионов — моя мечта детства. Мне всегда нравился этот турнир. Хочу насладиться каждым моментом, ведь это важный этап моей карьеры. Мы будем играть с лучшими игроками. У Роналду очень успешная карьера, играть против него будет тяжело, но нужно сделать всё возможное, чтобы нейтрализовать его.Что касается разницы между Россией и Бразилией, она велика. в России холодно, и я ещё не сталкивался с минусовыми температурами. Моя адаптация в "Локомотиве" в целом прошла быстро. Поначалу я страдал в России, но со временем привык. Я хотел побыстрее пройти этот этап и приступить к игре. Сейчас всё хорошо", - цитирует Мурило ESPN.