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Шатов: "Зенит" будет играть с "Лейпцигом" на победу

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига".

"Лейпциг" — сильная команда. Идет высоко в турнирной таблице, показывает хороший футбол. Будем отталкиваться от своей игры. Тренеры нам расскажут про сильные и слабые стороны.

Когда идут победы, восстанавливаться легче. Победа перед таким матчем дает положительные эмоции. Чувствую себя хорошо. Играю, команда побеждает. Все замечательно.

В нашей группе все команды имеют шансы на выход. Не сказал бы, что игры с "Лейпцигом" — самые важные. Не смотрим наперед. Завтра будем играть на победу. А в конце будем смотреть, на каком месте окажемся.

Со Смольниковым я семь лет в команде. И его маневры и действия я знаю гораздо лучше. Со Славой [Караваевым] тоже сейчас налаживаем взаимодействие. Это два хороших футболиста", - цитирует Шатова Sport24.


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Теги: Шатов Зенит РБ Лейпциг
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 8 16
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3 Бавария 8 15
4 Боруссия Д 8 15
5 РБ Лейпциг 8 15
6 Шальке 04 7 14
7 Фрайбург 8 14
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18 Падерборн 8 1
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# Команда И О
1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
3 Краснодар 13 27
4 Ростов 13 26
5 ЦСКА 13 26
6 Крылья Советов 13 17
...
16 Тамбов 13 8
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