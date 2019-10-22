Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига".
"Лейпциг" — сильная команда. Идет высоко в турнирной таблице, показывает хороший футбол. Будем отталкиваться от своей игры. Тренеры нам расскажут про сильные и слабые стороны.
Когда идут победы, восстанавливаться легче. Победа перед таким матчем дает положительные эмоции. Чувствую себя хорошо. Играю, команда побеждает. Все замечательно.
В нашей группе все команды имеют шансы на выход. Не сказал бы, что игры с "Лейпцигом" — самые важные. Не смотрим наперед. Завтра будем играть на победу. А в конце будем смотреть, на каком месте окажемся.
Со Смольниковым я семь лет в команде. И его маневры и действия я знаю гораздо лучше. Со Славой [Караваевым] тоже сейчас налаживаем взаимодействие. Это два хороших футболиста", - цитирует Шатова Sport24.
Шатов: "Зенит" будет играть с "Лейпцигом" на победу
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