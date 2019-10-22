"Атлетико" с минимальным счетом обыграл "Байер"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" дома одержал победу над "Байером" - 1:0.



Лига чемпионов



3 тур



Гол: Мората, 78



"Атлетико": Облак — Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Лоди — Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль — Корреа (Лемар, 63), Коста.



"Байер": Градецки — Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+3), Л. Бендер — Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири — Фолланд, Хаверц (Паулиньо, 76).



Предупреждения: Беллараби, 38, Коке, 54