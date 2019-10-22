Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига".
"К каждой игре подходим индивидуально. Стараемся подобрать оптимальную схему. Не думаю, что постоянно будем играть в три защитника в Лиге чемпионов.
На результат матча "Лейпциг" - "Лион" [0:2] повлияли индивидуальные ошибки игроков "Лейпцига". Победила та команда, которая меньше ошибалась.
Мне нравится, как обстоят дела с управлением "Лейпцига". На каждую позицию, где есть опытный игрок, есть молодые футболисты. Мне нравится, как развивается клуб. Многое строится на сильных качествах Вернера. Он много забивает. Не стоит забывать и о других игроках. Молодые игроки линии обороны будут прогрессировать. Думаю, что у команды большой потенциал.
У "Лейпцига" много быстрых и молодых игроков. Команда старается сразу вступать в борьбу после потери мячей. Нужно играть более надежно. Будем стараться показать лучшую игру. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее.
У нас нет ощущения, что у нас все хорошо. Есть много аспектов, по которым надо работать. Сейчас новый матч, новая история.
Все здоровы, кроме Малкома и Мамманы. Все прилетели, все готовятся к матчу", - цитирует Семака Sport24.
Семак: в матче "Лейпциг" - "Зенит" выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее
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