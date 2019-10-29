Главный тренер "Локомотива" прокомментировал высказывание Криштиану Роналду. Португальский футболист заявил, что "российская команда отказалась играть в футбол и просто припарковала автобус".
- Роналду в своем высказывании ничего плохого не сказал. Это его мнение, сказал и сказал. Так же он приблизительно мне на поле сказал в Турине, был нормальный разговор, - приводит слова Семина sport24.
Семин: слова Роналду про автобус? Он так же мне сказал в Турине
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