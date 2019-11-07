Форвард "Реала" Родриго — автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Родриго установил рекорд Лиги чемпионов в матче 4-го тура с "Галатасараем" (6:0).Форвард испанской команды стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов. На это ему понадобилось 6 минут и 4 секунды. Также в возрасте 18 лет и 301 дня Родриго стал самым молодым бразильцем в истории Лиги чемпионов, забившим гол. Всего на счету нападающего три гола и одна голевая передача в матче с турецкой командой.Победа "Реала" позволила команде Зинедина Зидана закрепиться на второй строчке турнирной таблицы группы А. Набрав 7 очков, испанский клуб на пять баллов отстаёт от лидирующего "Пари Сен-Жермен". Главным преследователем испанской команды является бельгийский "Брюгге" с 2 очками в активе.