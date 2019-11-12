Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес назвал самую безумную игру в своей карьере. Речь идет о недавнем матче между "Аяксом" и "Челси" в Лиге чемпионов. Игра состоялась 5 ноября в Лондоне и завершилась со счетом 4:4. Промес провел на поле весь матч и отметился одним голом.
"Думаю, это самая безумная игра в моей карьере. 8 голов, 2 красные, невероятная развязка. В первом тайме мы играли очень хорошо, но после решений арбитра удалить двух наших игроков стало сложнее. Несмотря на это, мы смогли удержать в этой игре ничью и довольны этим", - цитирует Промеса Sport24.ru.
Промес назвал самую безумную игру в своей карьере
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