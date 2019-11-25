Валлийский полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл попал в заявку команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским "ПСЖ".
Бэйл вызвал недовольство фанатов мадридского клуба после того, как после выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы — 2020 вынес на поле флаг с провокационной надписью.
"Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!" — гласила она.
Болельщики "Реала" не смогли не ответить во время матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" освистали игрока, когда он вышел на замену.
"чемпионат.сом"
Бэйл попал в заявку "Реала" на матч с "ПСЖ" в Лиге чемпионов
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