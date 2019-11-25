Защитник "ПСЖ" Маркиньос поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом", отметив, что вратарь Кейлор Навас очень важен для парижан. Еще в прошлом сезоне костариканец выступал за мадридцев.
"Я готов следовать советам тренера и выбранной им тактике. Сделаю все от себя зависящее. К предстоящему матчу надо отнестись с максимальной серьезностью. Перед нами стоят цели, которые надо достичь. В этом сезоне мы стараемся играть максимально стабильно в каждом матче.
Кейлор Навас — превосходный вратарь, и он очень важен для нашей команды. Килиан Мбаппе — игрок, который берет на себя ответственность. Нам повезло, что он в нашей команде", — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.
Матч "Реал" — "ПСЖ" состоится 26 ноября. Начало — в 23:00 мск.
Маркиньос: Навас — превосходный вратарь, он важен для "ПСЖ"
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