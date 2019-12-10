По итогам очередного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов известны уже 14 из 16 участников плей-офф.
С первых мест в своих группах в 1/8 финала ЛЧ вышли: "Барселона", "Бавария", "Ювентус", "РБ Лейпциг", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Валенсия".
Со вторых мест в своих группах в 1/8 финала ЛЧ вышли: "Челси", "Боруссия" (Дортмунд), "Лион", "Наполи", "Реал", "Тоттенхэм".
Обладатели еще двух путевок в плей-офф определятся в среду, 12 декабря. Из группы C еще могут выйти "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Загреб) и "Аталанта", из группы D — "Атлетико" и "Байер".
Sport24.ru
Известны уже 14 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
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