Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр прокомментировал победу над пражской "Славией" (2:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат вывел немецкий клуб в плей-офф турнира.
"Мы выиграли этот матч все вместе, без каких-либо исключений. Это была сумасшедшая игра. Нам нужна была победа, и мы добыли ее. Было очень сложно, ведь соперники прекрасно действовали и могли вести в счете 2:0 или даже 3:0. Но в итоге мы все же победили", — цитирует Фавра пресс-служба УЕФА.
"Боруссия" набрала 10 очков и заняла второе место в группе F. Победителем квартета стала "Барселона" (14 очков). "Интер" (7) занял 3-е место и сыграет в Лиге Европы, "Славия" (1) завершила выступления в еврокубках.
Фавр: это была сумасшедшая игра. "Славия" могла вести 2:0 или даже 3:0
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