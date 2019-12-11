» » Магкеев: по сравнению с РПЛ в Лиге чемпионов колоссальная разница

Магкеев: по сравнению с РПЛ в Лиге чемпионов колоссальная разница

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев подвел итоги матча итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2). Магкеев во втором тайме заменил получившего травму Ведрана Чорлуку. Эта игра стала для защитника дебютной в этом турнире.
Фото: ФК "Локомотив"
— Когда Чорлука получил травму, ни о чем подумать не успел — разминался с начала второго тайма, получил установку и вышел на поле. Главным было проявить себя, сыграть надежно, проще. Было тяжело — "Атлетико" прекрасно держал мяч. У них сумасшедшие игроки: каждый знает свой маневр, куда открыться. У нас многое не получалось, к сожалению. Хотя мы были готовы и понимали, что они мотивированы. Сейчас нужна пауза. Был сложный период, но на сборах мы все исправим, наберемся сил и будем бороться за самые высокие места.

— "Атлетико" — космос?

— Не хочу никого обижать, но по сравнению с РПЛ здесь колоссальная разница. Но это — мечта. Ты ребенком смотришь Лигу чемпионов, а потом тебе выпадает шанс сыграть на таком стадионе и против таких футболистов. Этим нужно наслаждаться.

— Но ты насладился?

— Если бы мы победили или сыграли вничью, я был бы более радостным. Настроение у всех не особо хорошее.

— Кто-то из игроков "Атлетико" запомнился?

— Я успел пару эпизодов сыграть с Моратой и Жоао Фелишем. У Фелиша великолепная скорость, хороший дриблинг. Видно, что парень на космическом уровне играет, — передает слова Магкеева Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Магкеев Локомотив Атлетико Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
7 Атлетико  16 26
8 Валенсия 16 26
9 Гранада 16 24
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Гвардиола: "Манчестер Сити" хорошо сыграл с "Динамо", несмотря на серьезные кадровые проблемы
В Лиге чемпионов установлен новый рекорд по количеству голов на групповом этапе
Магкеев: по сравнению с РПЛ в Лиге чемпионов колоссальная разница 1
"Манчестер Сити" забил 500 голов в 199 матчах под руководством Гвардиолы
Семин: думаю, к предложению Аршавина о системе "весна-осень" нужно прислушаться
Игрок "Манчестер Сити": чемпионская гонка для нас закончилась. Нужно бороться за выход в ЛЧ
Семин: объективно "Локомотив" на своем месте в группе. Это справедливо
В 1/8 финала Лиги чемпионов впервые в истории сыграют только клубы из топ-5 лиг 2
"Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму"
"ПСЖ" забил пять голов "Галатасараю", "Реал" выиграл у "Брюгге"
"Ювентус" в гостях обыграл "Байер"
"Атлетико" одержал уверенную победу над "Локомотивом" 7
«Атлетико» никого не мог победить, но наконец приехал «Локомотив». Даже кризисный Мадрид на три головы выше 1
Самолет с совладельцем "Ливерпуля" съехал со взлетно-посадочной полосы
ФИФА готовит иск к Платини и Блаттеру
Помазун: на ЦСКА в ЛЕ настраиваются как на команду, которая дважды победила "Реал" 5
Гендир "Уфы": считаю, что мы круче "Краснодара". Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом 1
Хохлов: слухи об уходе Миранчука в "Ювентус" кажутся отчасти смешными 1
Президент "Наполи" - об Анчелотти: часто после развода люди остаются в хороших отношениях 1
"Аталанта" благодаря победе над "Шахтером" вышла в плей-офф ЛЧ 10
"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо", Жезус оформил хет-трик
"Бавария" - "Тоттенхэм": Левандовски и Сон остались в запасе
Комитет по этике рассмотрит высказывания Гинера про Егорова
"Атлетико" и "Локомотив" назвали стартовые составы 5
Рейнгольд: наши спортивные чиновники просто не умеют нас защищать 4
Блаттер согласен дать показания по делу о выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022
Марадона выиграл суд у Dolce & Gabbana 2
Игонин: не вижу никакого краха российского футбола. Наши команды всегда находились на таком уровне 2
Джеррард близок к продлению контракта с "Рейнджерс"
Экс-президент "Локомотива": поверьте, Семин никогда не напишет заявление об увольнении
Все новости