— Когда Чорлука получил травму, ни о чем подумать не успел — разминался с начала второго тайма, получил установку и вышел на поле. Главным было проявить себя, сыграть надежно, проще. Было тяжело — "Атлетико" прекрасно держал мяч. У них сумасшедшие игроки: каждый знает свой маневр, куда открыться. У нас многое не получалось, к сожалению. Хотя мы были готовы и понимали, что они мотивированы. Сейчас нужна пауза. Был сложный период, но на сборах мы все исправим, наберемся сил и будем бороться за самые высокие места.
— "Атлетико" — космос?
— Не хочу никого обижать, но по сравнению с РПЛ здесь колоссальная разница. Но это — мечта. Ты ребенком смотришь Лигу чемпионов, а потом тебе выпадает шанс сыграть на таком стадионе и против таких футболистов. Этим нужно наслаждаться.
— Но ты насладился?
— Если бы мы победили или сыграли вничью, я был бы более радостным. Настроение у всех не особо хорошее.
— Кто-то из игроков "Атлетико" запомнился?
— Я успел пару эпизодов сыграть с Моратой и Жоао Фелишем. У Фелиша великолепная скорость, хороший дриблинг. Видно, что парень на космическом уровне играет, — передает слова Магкеева Sport24.ru.
Магкеев: по сравнению с РПЛ в Лиге чемпионов колоссальная разница
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев подвел итоги матча итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2). Магкеев во втором тайме заменил получившего травму Ведрана Чорлуку. Эта игра стала для защитника дебютной в этом турнире.
Фото: ФК "Локомотив"
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