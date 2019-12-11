Буффон обошел Ван дер Сара по сухим матчам в ЛЧ. Больше только у Касильяса

В среду, 11 декабря, "Ювентус" со счетом 2:0 в гостях победил "Байер" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона этот матч стал 51-м сухим в турнире. По этому показателю 41-летний итальянец вышел на чистое второе место, обойдя голландца Эдвина ван дер Сара (50).Лидером по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов является голкипер "Порту" Икер Касильяс — 57. 1 мая экс-вратарь сборной Испании перенес инфаркт. Позже он заявил, что завершит карьеру, если возникнет угроза его здоровью.