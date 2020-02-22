Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Лестером" (1:0) в чемпионате Англии заявил, что команда готова к предстоящему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом".
"Мы не можем забить уже 4 пенальти кряду. Возможно, мы реализуем пенальти тогда, когда это будет очень нужно. Вратарь сыграл хорошо, но в следующий раз мы обязательно забьем.
Впереди игра с "Реалом". Подготовка спустя 12 дней выходных была хорошей. Мы готовы к "Реалу", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Напомним, матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится в среду на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Гвардиола: мы готовы к "Реалу"
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