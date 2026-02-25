Матчи Скрыть

В "Ахмате" поделились ожиданиями от второй части сезона РПЛ

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Газзаева, команда максимально постарается занять место выше шестого.

- Ещё до начала чемпионата руководством были поставлены цели.
На оставшуюся часть сезона сложно говорить о месте выше шестого, но максимально постараемся.

Сделаем всё возможное, чтобы подняться повыше, - приводит слова Газзаева "Чемпионат".

По итогам 18 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе.

В 19 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, в 19:00 по московскому времени.

