Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Баранник рассказал, сможет ли "Балтика" побороться за призовые места

Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Баранник оценил потенциал калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Баранника, "Балтика" сможет побороться за призовые места в РПЛ.

- Для "Балтики" многое будет зависеть от первых двух игр. Для "Зенита" они тоже будут сложными. Зная Талалаева, у него было время настроить команду на эти матчи.
Понятно, что результаты в первых матчах повлияют в дальнейшем. "Балтика" может побороться за призовые места, - цитирует Баранника "Чемпионат".

По итогам 18 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

В 19 туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Также калининградцам предстоит сыграть с петербуржцами на домашнем стадионе в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится