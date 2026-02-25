Баранник рассказал, сможет ли "Балтика" побороться за призовые места

- Для "Балтики" многое будет зависеть от первых двух игр. Для "Зенита" они тоже будут сложными. Зная Талалаева, у него было время настроить команду на эти матчи.
Понятно, что результаты в первых матчах повлияют в дальнейшем. "Балтика" может побороться за призовые места, - цитирует Баранника "Чемпионат".
По итогам 18 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
В 19 туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Также калининградцам предстоит сыграть с петербуржцами на домашнем стадионе в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России.