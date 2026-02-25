Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Бубнов назвал Глушенкова одной из проблем нынешнего "Зенита"

Бывший защитник "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поведении полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в интервью футболист отметил стабильность "Краснодара", добавив, что "Зенит" этим в текущем сезоне похвастаться не может. По мнению Бубнова, Глушенкову нужно держать своё мнение при себе.

"Он может про себя думать всё, что угодно. Не говори вслух, и тебя все будут любить и уважать, и всё будет супер.

Это не его дело говорить о стабильности! Вот пускай кто-нибудь другой сказал бы Семаку об этом. А он с ним справиться не может, и это проблема Семака.

Как и с Венделом он не может справиться", — сказал Бубнов в программе "Коммент.Шоу".

В первой части сезона 2025/2026 Максим Глушенков провёл за "Зенит" 21 матч в чемпионате и Кубке России, в котором забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

