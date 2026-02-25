Матчи Скрыть

Лукин ответил на вопрос, кто сильнее - Кордоба или Дзюба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин сравнил Джона Кордобу и Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Лукина, Кордоба лучше играет внизу и при открываниях, а Дзюба лучше в борьбе на втором этаже.

- В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это пятьдесят процентов "Краснодара". Но вверху Дзюба лучше, - цитирует Лукина Sports.ru


В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в чемпионате России 16 матчей и отметился пять забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Джон Кордоба в текущем сезоне вышел на поле в составе "Краснодара" в 24 встречах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. По итогам прошлого сезона форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

