Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Бакаев: удивился, когда ребята из "Химок" поехали к Туфану в Турцию

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев поделился мнением о переходе нескольких игроков "Химок" в турецкий клуб "Серикспор" в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Локомотив"
Перед стартом сезона 2025/2026 "Серикспор" купил предприниматель Туфан Садыгов, под началом которого "Химки" до этого разорились и были расформированы. По словам Бакаева, он был не удивлён, когда узнал о задержках зарплаты в турецком клубе.

"Я удивился, что туда поехали ребята, которые только что были в "Химках". Все же должны были понимать, чем это закончится.

Мне сразу показалось это сомнительным предприятием. Возможно, кого-то привлекла Турция сама по себе. Когда узнал, что там тоже не платят зарплату, не удивился", — отметил Бакаев в беседе с "Чемпионатом".

Спустя короткое время после покупки "Серикспора" Туфаном Садыговым в клубе перестали платить зарплату игрокам и сотрудникам, многие футболисты покинули команду. "Серикспор" выступает в Первой лиге Турции.

После 27 туров команда с 29 очками занимает 17 место в турнирной таблице второго дивизиона турецкого футбола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится