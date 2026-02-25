Бакаев: удивился, когда ребята из "Химок" поехали к Туфану в Турцию

"Я удивился, что туда поехали ребята, которые только что были в "Химках". Все же должны были понимать, чем это закончится.
Мне сразу показалось это сомнительным предприятием. Возможно, кого-то привлекла Турция сама по себе. Когда узнал, что там тоже не платят зарплату, не удивился", — отметил Бакаев в беседе с "Чемпионатом".
Спустя короткое время после покупки "Серикспора" Туфаном Садыговым в клубе перестали платить зарплату игрокам и сотрудникам, многие футболисты покинули команду. "Серикспор" выступает в Первой лиге Турции.
После 27 туров команда с 29 очками занимает 17 место в турнирной таблице второго дивизиона турецкого футбола.